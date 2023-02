F1: Montoya espera ver um Lewis Hamilton “diferente” em 2023 | AutoSport

Juan Pablo Montoya acredita que veremos “um Lewis Hamilton diferente” em 2023, se a Mercedes conseguir dar ao heptacampeão do Mundo de Fórmula 1 um W14 capaz de vencer corridas e lutar pelo título. Montoya elogiou Hamilton pelo pragmatismo na época passada quando o monolugar da equipa de Brackley apresentou vários problemas de difícil resolução. No entanto, para 2023 Montoya prevê que o britânico regresse ao “modo” anterior e que lhe permitiu vencer sete campeonatos mundiais, podendo bater o seu companheiro de equipa.

“No ano passado também se deveu em grande parte aos problemas que a Mercedes teve com o carro. E Lewis é um piloto que se houver uma oportunidade de brilhar, ele agarra-a com ambas as mãos, mas quando estiver em quinto lugar e souber que não há possibilidades para mais do que isso, não o veremos a pilotar como se a sua vida dependesse disso. Fará o que for preciso para assegurar esse quinto lugar”, disse Montoya à edição neerlandesa do Motorsport.com, acrescentando ainda que “espero que se a Mercedes tiver novamente um carro vencedor, vamos ver um Lewis diferente”.

O Mercedes W14 será apresentado no dia 15 de fevereiro e a equipa espera que permita aos seus dois pilotos regressarem à luta pelo topo da classificação, mas admitem que podem começar um pouco mais atrás do que Ferrari e Red Bull. Entre os adversários de Milton Keynes, acredita-se que a Mercedes dará um salto qualitativo enorme de uma época para a outra, chegando ao ponto de os colocar como principais adversários ao invés da Ferrari.