F1: Montoya critica recentes declarações de Sergio Pérez

Juan Pablo Montoya criticou publicamente Sergio Pérez na sequência das recentes declarações do piloto mexicano sobre a forma como foi tratado na Red Bull, sublinhando que este sempre soube ao que ia quando aceitou ser companheiro de equipa de Max Verstappen.

Sergio Pérez ingressou na Red Bull em 2021 para substituir Alex Albon e teve um início competitivo, chegando a conquistar cinco vitórias e a terminar o Campeonato de Pilotos de 2023 no segundo lugar. No entanto, o seu rendimento caiu de forma acentuada em 2024, o que levou à saída da equipa no final da temporada. Após um ano fora da Fórmula 1, Pérez regressará em 2026 ao serviço da Cadillac.

Apesar dos resultados alcançados, o piloto mexicano tem sido crítico em relação à Red Bull, afirmando que, independentemente do seu desempenho, “tudo era um problema” e que ficou claro que a equipa girava em torno de Verstappen.

“Ele sabia ao que ia”

Montoya respondeu a essas queixas, reconhecendo que, do ponto de vista dos fãs mexicanos, pode haver argumentos para considerar o tratamento injusto. No entanto, destacou que Pérez tinha plena consciência do desafio que enfrentaria numa equipa estruturada em torno de um campeão como Verstappen. Para o colombiano, os sucessos alcançados pelo mexicano com a Red Bull mostram que a equipa também lhe deu oportunidades importantes, e que, quando se sentia confortável com o carro, Pérez apresentou um nível muito elevado.

“Se olharmos para isto da perspetiva de um adepto mexicano do Pérez, pode-se argumentar que a Red Bull não o tratou de forma totalmente justa. Mas, como ele próprio disse, sabia ao que ia. Justo ou injusto, a Red Bull ajudou-o a conquistar cinco vitórias. Até que ponto se pode então reclamar? No final, pode-se queixar de que o carro, por vezes, era difícil de conduzir, mas também houve muitas coisas positivas. A Red Bull também lhe deu muitas oportunidades. Quando ele se sentia confortável com o carro, fez um excelente trabalho.”

Foto: MPSA