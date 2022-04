F1: Monolugares rodam mais perto, mas o DRS continua ‘decisivo’… | AutoSport

As novas regras não são a única razão pela qual a F1 está a ter corridas muito equilibradas. É verdade que os novos regulamentos contribuem fortemente para que isso esteja a suceder, mas o facto do DRS ter sido, para já mantido, isso está a ajudar muito, à ‘festa’.

O sistema, introduzido na F1 em 2011, ‘salvou’ muito do espetáculo que se tem visto nas corridas, pois sem ele seria quase impossível, monolugares semelhantes em termos de andamento e pilotos também equilibrados, ultrapassarem-se.

Agora, com os monolugares a poder rodar muito mais juntos, já se fala da possibilidade de abandonar o sistema, mas para já ‘ele’ continua a servir como rede de segurança do espetáculo

O DRS (sistema de redução de arrasto), a disposição das pistas e o posicionamento das zonas consecutivas de DRS foram fundamentais tanto no Bahrein como na Arábia Saudita, para a existência de boas corridas, em Melbourne é quase certo que o DRS vai permitir muito mais ultrapassagens do que era habitual na Austrália, mas depois chegam as corridas ‘normais’, Barcelona, Imola, entre outras e aí sim, logo se verá como vai ser pois são pistas em que até 2021 as ultrapassagens eram a exceção e não a regra, como agora…