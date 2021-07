F1: Monolugares poderão ter ligeiras diferenças visuais com o protótipo | AutoSport

Alguns relatos vindos de Silverstone, dão conta que no seio de algumas equipas o que mais se ouvia ontem, depois da apresentação da F1 do protótipo do carro para 2022, era que os seus carros que estão em desenvolvimento, não são nada assim. Isso é bom para os adeptos, mas para Ross Brawn têm de cumprir com o objetivo do regulamento.

Ross Brawn disse ontem que o regulamento do novo chassis foi pensado para “atrair mais fãs, mas também queremos respeitar os fãs existentes.” Mais tarde, em declarações à The Race, Brawn avisou que o regulamento foi sendo alterado conforme algum feedback das equipas e que até podem desenvolver carros visualmente diferentes do protótipo apresentado em Silverstone, mas que têm que cumprir com o regulamento.

“Mas iremos monitorizar o que as equipas fizeram e incorporá-lo na nossa modelação para garantir que não comprometemos nenhum dos objectivos. Parte do feedback das equipas às propostas iniciais foi de que não havia oportunidades suficientes para ganhar vantagem quanto ao desempenho. Como resultado disso, abrimos algumas áreas. Pat [Symonds], Jason [Somerville] e Nikolas [Tombazis] deram uma vista de olhos muito detalhada sobre o que lá podíamos fazer e, como resultado, ajustaram um pouco onde necessário. Portanto, sim, se isso provocou uma diferença no visual dos carros, é encorajador. Mas se isso comprometer os objetivos, vamos afinar as coisas para que não comprometam”.