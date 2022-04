F1: Monolugares para 2026 já estão a ser estudados | AutoSport

Os carros de 2022 apenas fizeram duas corridas, mas os engenheiros da FIA já estão a começar a trabalhar no futuro modelo que deverá ser introduzido na competição em 2026, aquando da entrada das novas unidades motrizes.

Ainda é cedo para ter certezas, mas parece que os objetivos propostos pelos engenheiros para esta nova geração de carros estão a ser cumpridos, com maior facilidade nas perseguições, algo que tem sido amplamente referido pelos pilotos. Mas os engenheiros da FIA buscam já novas soluções, como explicou Pat Symonds, que tinha inicialmente pensado em reformar-se este ano, mas que afinal vai manter-se por tempo indeterminado, iniciando já o trabalho para 2026:

“Se não estivéssemos a aprender lições, estaríamos mortos”, disse Symonds ao Autosport.com. “Penso que quando se desenha um carro, nunca se está satisfeito com ele. No momento em que se termina, pensamos que poderíamos ter feito um trabalho melhor. E penso que com o carro de 2022, foi esse o caso. Estou muito, muito contente com o que produzimos. Mas há coisas que poderiam ter sido melhores. Vamos analisar alguns dos dados e fazer um relatório interno depois de mais algumas corridas”, disse ele.

A avaliação dos novos monolugares vai ser feita ao longo do ano, mas Symonds pretende esperar mais algumas corridas e recolher mais alguns dados para ter uma ideia mais concreta do que este novos carros trazem:

“Tivemos duas corridas, mas penso que as provas que existem apontam numa direção positiva. Por isso, estou realmente esperançado de que este ano, vamos ter boas corridas. Aprendemos com este carro, e temos confiança nas nossas ferramentas. Muitas pessoas tiveram dúvidas quanto ao que conseguiríamos, mas provamos que somos capazes de o fazer fazer e compreendemos o problema. E durante as últimas fases de testes para as novas regras de 2022, durante 2021, percebemos que havia melhores formas de fazer algumas coisas. Vamos colocá-las na próxima grande mudança de design, que será provavelmente em 2026. É preciso ser pragmático, não se pode fazer um conceito totalmente novo todos os anos. Não vai ser para 2023, ou 2025, mas penso que para 2026, teremos o próximo carro, com muitas coisas novas. Não estamos a falar de afinar o conceito, mas sim de novos princípios básicos”.