F1: Monolugar da Mercedes do próximo ano será “significativamente” diferente | AutoSport

A Mercedes conseguiu melhorar o desempenho do W14 durante esta temporada, obtido principalmente pelas evoluções nada modestas introduzidas no Mónaco, que alteraram o conceito inicial. Ainda assim, é um carro que depende muito do circuito onde compete, dando algumas dores de cabeça aos pilotos nos traçados menos ‘amigos’.

Querendo resolver os problemas que ainda dificultam a performance do monolugar, a Mercedes quer apresentar na próxima temporada uma monolugar “significativamente” diferente do atual, sublinhou Andrew Shovlin.

“Estamos a alterar significativamente o carro para o próximo ano”, confirmou Andrew Shovlin, citado pelo Speedcafe. “Se podemos ou não resolver todos os problemas que temos no equilíbrio? Bem, isso vai depender da concretização de uma série de projetos, que estão em curso, não estão concluídos, mas temos boas indicações para tentar melhorar”.

Shovlin reforçou o facto do próximo monolugar ainda estar numa fase muito precoce, mas explicou que “quando lançamos os nossos melhores carros, em 2015, 2019, e nesses anos, não sabíamos que iam ser grandes carros quando os desenvolvemos, estávamos apenas a trabalhar o melhor que podíamos para encontrar o máximo de desempenho possível. Em muitos desses carros, falhamos bastante os objetivos em termos de desempenho, mas o que sabemos é que, se não definirmos objetivos muito ambiciosos, provavelmente não serão suficientes. Aprende-se muito nos primeiros dois dias de testes no Bahrein”, concluiu o engenheiro da Mercedes.

Foto: Martin Trenkler