F1: Monolugar da Ferrari passa no teste de colisão | AutoSport

As equipas não querem perder tempo na preparação da época 2022 e depois de na semana passada a Mercedes ter ligado o motor no novo chassis pela primeira vez e a Haas ter passado no teste de colisão da FIA foi a vez da Ferrari ter passado no teste de colisão.

Segundo o motorsport.com o chassis italiano terá sido homologado, depois de receber a luz verde da FIA após o teste. A Ferrari pretende aproximar-se dos lugares da frente mas recusam assumirem-se como candidatos à vitória dadas as distâncias entre a Scuderia e a Red Bull e a Mercedes em 2021.