F1: Mónaco terá sido a melhor oportunidade da Aston Martin para vencer | AutoSport

Fernando Alonso apenas falhou por uma vez a presença no pódio e logo no GP de Espanha. Mas tirando esse “deslize”, a Aston Martin tem-se revelado muito competitiva. No entanto, Alonso considera que a melhor oportunidade da equipa já foi desperdiçada.

O espanhol afirmou que o Mónaco foi a melhor oportunidade para a Aston vencer em 2023. A prova não correu de feição ao piloto do caro #14, apesar de mostrar bom ritmo e capacidade para chegar ao primeiro lugar:

“Provavelmente o Mónaco foi, para ser honesto, a nossa melhor oportunidade e estivemos muito perto: apenas a 40 ou 50 milésimos de segundo da pole position e, depois, na corrida, obviamente, a oportunidade com o tempo a chegar ao fim. Portanto, vamos ver quando teremos outra oportunidade.”