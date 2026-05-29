F1: Mónaco sem aerodinâmica ativa

Os pilotos de Fórmula 1 não utilizarão o sistema de aerodinâmica ativa no Grande Prémio do Mónaco, após a FIA ter decidido não definir quaisquer straight mode zones no circuito do Principado.

O sistema de aerodinâmica ativa, introduzido com os regulamentos de 2026, permite que as asas dianteira e traseira se coloquem em posição plana nas retas designadas pela FIA, reduzindo a resistência aerodinâmica em cerca de 20% e aumentando a velocidade máxima em até 20 km/h. Fora dessas zonas, as asas regressam à posição elevada normal para maximizar a carga aerodinâmica nas curvas. Apesar de existirem locais no Mónaco onde o sistema poderia potencialmente ser ativado, a FIA terá concluído que nenhuma área do circuito cumpre os critérios estabelecidos. Os mapas fornecidos do traçado não incluem straight mode zones e a The Race avança que, pelas caraterísticas da pista, a FIA terá colocado de parte o seu uso.

O principal critério da FIA determina que o modo para retas apenas deve ser ativado em locais onde os carros não estejam no limite de aderência dos pneus, considerando não só as cargas laterais nas curvas, mas também as zonas de tração e travagem. Mónaco, com as suas características únicas, é precisamente um circuito onde a tração e a travagem são críticas em praticamente todas as suas secções. Acresce ainda que cada zona deve ter uma duração mínima de três segundos, e que a segurança deve estar garantida em todas as condições, incluindo no final dos stints, com pneus degradados. Por isso, o sistema não deverá ser usado.

Por outro lado, o modo de ultrapassagem manter-se-á. Enquanto o modo para retas visa reduzir o consumo de energia nas retas, o modo de ultrapassagem fornece energia extra ao piloto que se encontra a menos de um segundo do carro à sua frente. A zona de ativação deste modo foi definida antes da última curva do circuito.

Foto: MPSA