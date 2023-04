F1: Mónaco pode ser a melhor oportunidade para Fernando Alonso regressar às vitórias | AutoSport

Fernando Alonso ainda não “faltou” a um pódio este ano. Alonso sabe que este ano não pode lutar ainda pelo título, mas pode tentar uma vitória e Mike Krack aponta o Mónaco como palco privilegiado para que isso aconteça.

O diretor da Aston Martin acredita que a qualidade do piloto e as características do carro se adequam à pista do principado:

“Penso que existem algumas pistas onde a combinação deste piloto (Alonso) com este carro ainda pode ser mais mágica”, disse Krack a Albert Fabrega, como pela Marca. “Anda, vamos tentar o Mónaco. Temos falhas em retas muito longas, não é segredo. Já o vimos e temos de trabalhar muito. Em pistas onde isto não importa tanto é onde podemos ter mais confiança, mas ser rápido nestas corridas não é tudo. Temos de ser rápidos, temos de terminar, não cometer erros e depois ver qual é o resultado”.