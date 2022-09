F1: Mónaco garantido até 2025 | AutoSport

Depois de muitas dúvidas quanto ao futuro do GP do Mónaco, está agora confirmado que a mítica pista do principado irá receber a F1 até 2025.

Muito se falou sobre o futuro do GP do Mónaco, numa altura em que a entrada de novos circuitos levou a um debate intenso sobre a permanência ou não do circuito do principado no calendário da F1. No dia em que a presença do Mónaco foi confirmada para 2023, temos a confirmação que a prova monegasca irá permanecer nos calendários do Grande Circo até 2025.

Stefano Domenicali, CEO da F1, disse o seguinte: “Tenho o prazer de confirmar que vamos correr no Mónaco até 2025 e estou entusiasmado por estar de volta às ruas do principado para o Campeonato do próximo ano, no dia 28 de maio. Quero agradecer a todos os envolvidos nesta renovação e especialmente ao Príncipe Albert II do Mónaco, Michel Boeri, Presidente do Automóvel Clube do Mónaco e a toda a sua equipa. Esperamos estar de volta na próxima temporada para continuarmos juntos a nossa parceria”.

Sem confirmações, suspeita-se que o Mónaco terá de pagar mais para receber a F1, um dos pontos que os responsáveis pelo campeonato queriam rever. Mas havia outros pontos de fricção que poderão ter sido resolvidos com este novo contrato. Para já, o que é certo é que o Mónaco vai permanecer no calendário da F1 até ao fim desta era.