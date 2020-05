F1: Mónaco com três grandes eventos em 2021

A fartura depois da fome… O Automobile Club de Monaco anunciou que pretende realizar três grandes eventos de velocidade em 2021.

Tradicionalmente, o grande prémio da Fórmula 1 decorre em maio, com o Grand Prix Histórico ou o E-Prix do Mónaco (alternadamente) a decorrer duas semanas antes.

Para 2021, o ACM pretende ter os três eventos em pista, no espaço de um mês, algo nunca feito até agora pelo clube monegasco:

“Organizar três corridas no espaço de um mês será uma estreia para todos nós no ACM”, disse Christian Tornatore, Comissário Geral da ACM.

“O lado logístico promete ser complexo, mas não impossível de gerir. Devido às novas restrições, precisaremos começar a montar a pista mais cedo do que o habitual, no final de fevereiro, em vez de 15 de março. Em seguida, integraremos os aspectos técnicos, dentro e fora da pista, exigidos por todas as categorias envolvidas. Para conseguir isso, contaremos com a experiência e a flexibilidade de todas as pessoas envolvidas, a fim de alcançar nossos objetivos.”