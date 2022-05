F1, Mohammed ben Sulayem: “Tem de haver uma regra igual para todos” | AutoSport

A polémica do uso das jóias continua a dar que falar. Com a FIA a querer impor as regras já há muito estabelecidas mas de alguma forma esquecidas ao longo do tempo sobre o uso de jóias em pista, Lewis Hamilton tem sido uma das vozes mais ativas contra a medida.

Mohammed ben Sulayem, em entrevista ao Sportsmail falhou do tema e espera que Hamilton seja um exemplo:

“Gostaria que Lewis fosse um modelo, um embaixador, para enviar a mensagem certa a todos os jovens pilotos para evitar uma tragédia. Deveríamos usá-lo nessa boa causa. Adoro jóias”, acrescenta Ben Sulayem. “Mas no carro não pode haver escolha. As pessoas dizem que as regras não foram implementadas antes. Não me pergunte porque não. As pessoas podem perguntar ao antigo regime porque é que isso aconteceu. Se Hamilton desafiar a regra no Mónaco? Isso é com ele. Há multas que se aplicam. É como se alguém é apanhado em excesso de velocidade nas estradas – não se pode impedi-lo de o fazer, mas eles são multados, mesmo que tenha sido acidental.”