F1: Mohammed Ben Sulayem quer os V8 de volta em 2029

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, reiterou o seu apoio à reintrodução de motores V8 mais baratos e simples na Fórmula 1, possivelmente já em 2029.

Em declarações no Grande Prémio da Grã-Bretanha, ele argumentou que as unidades motrizes atuais são excessivamente complexas e caras, com a investigação e desenvolvimento a atingir 200 milhões de dólares e os motores a custar até 2,1 milhões de dólares cada. Está a ser considerada uma fórmula V8 com um sistema híbrido simplificado e combustíveis sustentáveis, com o objetivo de reduzir os custos em mais de 50%.

Embora nenhuma decisão formal tenha sido tomada e a eletrificação continue a ser um requisito, Ben Sulayem acredita que esta mudança é comercialmente sensata, uma vez que muitos fabricantes de automóveis utilizam V8. As discussões com as partes interessadas da F1, incluindo equipas e a FOM, estão em curso.

“Para nós, o V8 vão acontecer», disse Ben Sulayem. «Com as equipas agora, estou muito otimista e feliz com isso. A FOM [Formula One Management] está a apoiar, as equipas estão a perceber que é o caminho certo. Precisamos de fazer isso em breve. São necessários três anos, por isso esperamos que em 2029 tenhamos algo pronto, mas o combustível também é muito caro e temos de ter muito cuidado com isso. As transmissões são muito caras. O motor atual é muito complicado e é caro. A pesquisa e desenvolvimento está a chegar a 200 milhões de dólares, e o motor está a custar aproximadamente 1,8 milhão a 2,1 milhões de dólares, então, se formos com um V8 simples, vamos ver.”

Ele também abordou a expansão da grelha, manifestando interesse numa 12.ª equipa, idealmente da China, após os esforços falhados para trazer a Cadillac da GM para 2026. No entanto, qualquer nova entrada teria de passar por uma avaliação rigorosa e provar que acrescenta valor à F1.