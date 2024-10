O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, abordou as tensões passadas entre a FIA e a FOM (Formula One Management), reconhecendo anteriores desacordos sobre questões como a valorização da F1, o papel de Susie Wolff na FOM e a aprovação pela FIA da proposta da Andretti para se juntar como 11ª equipa. No entanto, Ben Sulayem afirmou que as relações melhoraram, com ambas as partes a compreenderem agora os seus respetivos papéis.

O presidente da FIA enfatizou a importância da cooperação, descartando qualquer conversa sobre uma divisão entre a FIA e a FOM. Ben Sulayem sublinhou que as reuniões estratégicas conjuntas têm agora lugar regularmente, melhorando a comunicação e beneficiando o desporto. Reafirmou o papel fundamental da FIA na governação da F1 e na garantia de uma concorrência leal, citando o impacto do desempenho dos automóveis no sucesso dos pilotos, utilizando a Red Bull e Max Verstappen como exemplo.

“A FOM compreende agora o papel da FIA. Compreendem a tarefa da FIA. Eu não sei qual era o problema antes. Durante dois anos e meio, perguntei-me onde estavam os problemas. Também perguntei honestamente o que fiz de errado nos primeiros anos”, acrescentou Ben Sulayem. “Não recebo um cêntimo da FIA para mim, por isso qual é o problema se eu quiser melhor equipamento e recursos para melhorar o desporto? Temos as nossas diferenças, mas não vou pisar o risco e dizer: ‘Quero os direitos comerciais’. Nunca. Mas há coisas que as pessoas têm de compreender. De que é que precisamos? Precisamos de atuar em pé de igualdade”, explicou Ben Sulayem, referindo-se à importância da FIA na criação e gestão das regras da F1 que permitem corridas renhidas e condições de concorrência equitativas. As coisas melhoraram muito. Antes, não havia reuniões estratégicas conjuntas, mas agora há. Estou satisfeito por isto melhorar a relação e o desporto. É bom para todos”, revelou o presidente da FIA.

Ben Sulayem tem sido um foco de instabilidade. Há um lado positivo de Ben Sulayem, que é colocar os interesses do desporto em primeiro lugar. Mas a forma como o faz nem sempre é a melhor e leva a divisões e afastamentos. Com este discurso, Ben Sulayem entendeu que está fragilizado, mais ainda com a polémica dos palavrões. O presidente da FIA desgasta-se com pequenas guerras desnecessárias e perde fôlego para as grandes lutas. Pode ser que seja o começo de uma fase menos polémica.