F1: Mohammed Ben Sulayem não descarta entrada de 12ª equipa

12ª equipa a caminho da F1? O Presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, manifestou o seu apoio a esta expansão, sublinhando que as regras já permitem 12 equipas e descrevendo a adição da Cadillac como uma vitória para todos.

Inicialmente, houve resistência por parte da Liberty Media e das equipas atuais contra a adição de mais participantes, mas a candidatura da Cadillac ganhou força depois de ter deixado de ser liderada pela Andretti para se centrar no fabricante, com a General Motors a comprometer-se como fornecedora de unidades motrizes até ao final da década. Uma investigação do Comité Judicial da Câmara dos EUA sobre possíveis práticas anticoncorrenciais na Fórmula 1 também influenciou a decisão.

Ben Sulayem destacou a importância da qualidade sobre a quantidade, elogiando a inclusão de um grande fabricante como a General Motors. A Andretti foi a única das quatro candidatas a avançar para as conversações comerciais, tendo as outras propostas, incluindo a Rodin Cars e a Hitech, sido rejeitadas. As alterações estão em consonância com o objetivo da FIA de acrescentar valor ao desporto, mantendo a transparência e a governação.

Porque não?”, disse Ben Sulayem à Reuters no Grande Prémio do Qatar. “Trata-se de fazer a coisa certa. Então, porque é que temos uma opção de 12 se vamos dizer não, não, não? Para mim, é muito claro que é uma vitória para todos com a 11ª equipa”.