F1: Mohammed Ben Sulayem não concorda com equipas que tenham o mesmo proprietário
O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, confirmou que o organismo regulador do automobilismo está a analisar a controvérsia em torno da propriedade de múltiplas equipas na Fórmula 1. O tema voltou ao centro das atenções devido ao aparente interesse da Mercedes numa participação de 24% na Alpine.
A Red Bull é proprietária de duas equipas ao longo das suas duas décadas na F1, mas a sua “independência” tem sido amplamente questionada, nomeadamente no que respeita à movimentação de pessoal. Esse debate intensificou-se na época passada, após o despedimento de Christian Horner como diretor da equipa Red Bull, tendo Laurent Mekies, então responsável pela Racing Bulls, sido nomeado como seu substituto dias depois.
A participação de 24% na Alpine pertence a um grupo de investidores liderado pela Otro Capital, que inclui os atores de Hollywood Ryan Reynolds e Rob McElhenney, o quarterback da NFL Patrick Mahomes e o golfista Rory McIlroy. Este grupo adquiriu a participação em 2023 por 200 milhões de euros, sendo que o valor das ações é agora estimado em cerca de 800 milhões de euros. O antigo diretor da Red Bull, Christian Horner, é apontado como interessado na aquisição, enquanto a Mercedes tem sido fortemente associada ao negócio.
Ben Sulayem afirmou que a FIA está a estudar se a propriedade de múltiplas equipas é permitida e ética, reconhecendo tratar-se de uma área complexa.
“Sinto que a propriedade de duas equipas, desde que seja pela razão certa… E qual é a razão certa? Desde que não esteja a tentar adquiri-la para impedir outros de o fazer, ou para obter poder de voto nas regulamentações, talvez seja aceitável. Mas acredito que ser proprietário de duas equipas não é o caminho certo. Esta é a minha opinião pessoal.”
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