F1: Mohammed ben Sulayem encorajou Andretti a procurar um construtor parceiro | AutoSport

A FIA tem defendido a candidatura da Andretti Autosport à entrada na Fórmula 1. Através do seu presidente Mohammed ben Sulayem, a entidade federativa tem enviado vários recados às atuais equipas da grelha e Formula One Management que têm algumas dificuldades em acreditar na proposta dos norte-americanos.

Mohammed ben Sulayem revelou recentemente ter aconselhado Michael Andretti a juntar-se a um fabricante de automóveis para apresentar como trunfo na candidatura à Fórmula 1. O presidente da entidade federativa afirma ainda que a Fórmula 1 tem de ser incapaz de dizer “não a alguém como” a General Motors.

“Falei com Mario e Michael Andretti no fim de semana da corrida de Miami”, disse o presidente da FIA ao Auto Motor und Sport em conversa durante o Rali de Monte Carlo a contar para o mundial de ralis (WRC). “Fomos muito claros na nossa resposta na altura. Queremos um construtor. Dissemos a Andretti para trabalhar com um se levassem a sério esta proposta. Encorajamos e eles cumpriram”. Por altura da estreia do Grande Prémio de Miami em 2022, Michael Andretti confirmou ter estado reunido com o presidente da FIA, afirmando ter saído otimista do encontro.

Mohammed ben Sulayem disse ainda que “Como poderíamos dizer não a alguém como a GM?”, acrescentando que teve “boas discussões com o presidente da GM. Disse-me que não era uma decisão apenas dele. Foi a direção [do grupo]. Enviaram-nos uma carta”.

O presidente da entidade federativa lembrou que não foi eleito para “ganhar dinheiro, fui eleito para apoiar o desporto”.