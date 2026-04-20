F1: Mohammed Ben Sulayem elogia contribuição dos pilotos
O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, elogiou o contributo dos pilotos de Fórmula 1 antes de uma reunião decisiva sobre possíveis alterações aos regulamentos de 2026. Os principais intervenientes da F1 — diretores de equipa e CEOs — reúnem-se esta segunda-feira com a FIA para debater soluções para os problemas identificados nas novas regras.
A divisão quase equitativa entre potência de combustão e elétrica tem gerado críticas generalizadas de pilotos e fãs ao longo das três primeiras rondas da época, com a gestão de energia a ser o principal foco de preocupação. A F1 aproveita a pausa forçada de cinco semanas no calendário — motivada pelo cancelamento dos Grandes Prémios do Bahrein e da Arábia Saudita devido à Guerra do Irão — para avançar com as negociações e encontrar soluções. Caso haja acordo na reunião de hoje, as propostas de alteração serão submetidas a votação eletrónica do Conselho Mundial do Desporto Motorizado (WMSC) antes do Grande Prémio de Miami, a 3 de maio.
“Estou muito satisfeito em reportar que houve uma discussão construtiva e colaborativa entre a FIA e os pilotos de Fórmula 1 antes da reunião de amanhã com os CEOs e diretores de equipa para debater possíveis alterações aos Regulamentos de 2026” disse Ben Sulayem.
“Os pilotos forneceram contributos inestimáveis sobre ajustes que consideram necessários, particularmente nas áreas de gestão de energia, para garantir uma corrida segura, justa e competitiva.
A FIA realizou também uma série de reuniões nas últimas semanas com representantes técnicos das equipas, fabricantes de unidades motrizes e a FOM para debater as alterações propostas. A segurança e os melhores interesses do desporto são o principal foco destas discussões.
Na sequência da reunião, as propostas finais serão submetidas a votação eletrónica do WMSC da FIA.”
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