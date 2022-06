F1: Mohammed Ben Sulayem usa as redes sociais para clarificar a sua posição | AutoSport

Mohammed Ben Sulayem usou as redes sociais para reforçar a sua vontade de continuar a promover a igualdade e defender a sustentabilidade da competição. O presidente da FIA terá sentido a necessidade dar essa visão depois de terem surgido na internet declarações suas em que desvalorizava as lutas de Lewis Hamilton, Sebastian Vettel e Lando Norris.

Lewis Hamilton tem defendido a igualdade e a diversidade no desporto motorizado, enquanto Vettel, depois de ter defendido também a igualdade, tem agora defendido de forma mais acesa a sustentabilidade, enquanto Lando Norris tem sido o porta-estandarte para a saúde mental.

Segundo a GrandPrix247, Ben Sulayem terá dito: “Niki Lauda e Alain Prost só se preocupavam com a pilotagem. Agora, Vettel conduz uma bicicleta arco-íris, Lewis é apaixonado pelos direitos humanos e Norris aborda a saúde mental. Toda a gente tem o direito de pensar. Para mim, trata-se de decidir se devemos impor as nossas crenças em algo sobre o desporto a toda a hora. Eu sou de uma cultura árabe. Sou internacional e muçulmano. Imponho as minhas crenças a outras pessoas? Nem pensar! Nunca. Se olhar para a minha operação nos Emirados Árabes Unidos: 16 nacionalidades! Dê-me o nome de uma federação que tenha tantas nacionalidades. No topo, há mais de 34% de mulheres e 7 religiões. E ainda mais cristãos do que muçulmanos. Estou orgulhoso porque cria credibilidade e mérito. Mas será que eu vou impondo as minhas crenças? Não. As regras existem, mesmo agora há problemas quando se trata – por exemplo – de jóias, eu não escrevi isso”.

Recentemente, Ben Sulayem usou as redes sociais para dizer o seguinte:

“Como piloto, sempre acreditei no desporto como um catalisador de progresso na sociedade”, escreveu no Twitter. “É por isso que a promoção da sustentabilidade, diversidade e inclusão é uma prioridade chave do meu mandato. Da mesma forma, valorizo o empenho de todos os pilotos e campeões para um futuro melhor”.