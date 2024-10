F1: Mohammed Ben Sulayem concorda com a manutenção de 24 corridas por época

O presidente da FIA, Mohammed Ben Sulayem, declarou que a federação não está atualmente em condições de apoiar um calendário de 25 corridas de Fórmula 1.

Embora o Acordo da Concórdia permita até 25 corridas, o diretor-executivo da F1, Stefano Domenicali, prefere manter 24, citando-o como o número ideal para a estabilidade. Ben Sulayem sublinhou os desafios logísticos e de pessoal para a FIA se fossem acrescentadas mais corridas, exigindo duas equipas para gerir as operações no terreno. Também manifestou preocupações quanto à pressão física e mental sobre os pilotos e as equipas. Embora a Fórmula 1 tenha o direito de aumentar o número de corridas, ambas as partes concordam que manter a qualidade é mais importante do que alargar o calendário.

“Passamos uma barreira em que precisamos de duas equipas, não podemos ter [mais]”, disse Ben Sulayem ao autosport.com quando questionado sobre se a adição de mais uma corrida já seria um problema. “Logisticamente, então tenho de ter duas equipas. Será que os pilotos aguentam? Eu só quero saber. Vamos ser sensatos e lógicos sobre isso. Será que os pilotos aguentam física e mentalmente? Esta é uma pergunta que vou fazer aos pilotos. E as equipas? Quanto à FIA, não podemos fazer isto com uma única equipa. Temos de ter uma rotação de duas equipas, no que diz respeito ao pessoal no terreno”.

“A F1 nunca disse: ‘Oh, precisamos de mais’. Nem pensar nisso. O que eles procuram é qualidade e é por isso que temos esta boa relação com eles. Quer dizer, não vou impedi-los de ir para 25, porque é um direito deles. Mas são eles que não querem acrescentar [mais corridas neste momento]. Porque sabem que, nessa altura, se torna [uma questão] de fadiga. Portanto, eles têm as suas próprias razões [para manter o número de corridas em 24].”