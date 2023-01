F1: Mohammed Ben Sulayem acusado de interferir nos direitos comerciais do desporto | AutoSport

A relação entre a FIA e a F1 não atravessa um momento pacífico e as recentes declarações de Mohammed Ben Sulayem poderão contribuir para a situação piorar um pouco mais. A F1 apontou o dedo ao presidente da FIA, por este se estar a intrometer no aspeto comercial do desporto.

A notícia de que o Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita estaria disposta a dar 20 mil milhões para adquirir os direitos comerciais da F1 deixou o presidente da FIA preocupado. A Liberty Media comprou a F1 por 8 mil milhões e está a conseguir valorizar a marca e o interesse do Fundo de Investimento Público da Arábia Saudita é compreensível. Mas Ben Sulayem lançou um aviso nas redes sociais para que esta espiral não prejudique o desporto:

“Como guardiões do desporto automóvel, a FIA, como organização sem fins lucrativos, é cautelosa quanto ao alegado preço inflacionado de 20 mil milhões de dólares para a F1. Qualquer potencial comprador é aconselhado a usar o bom senso, considerar o bem maior do desporto e vir com um plano claro e sustentável – e não apenas muito dinheiro. É o nosso dever considerar qual será o impacto futuro para os promotores em termos de aumento das taxas e outros custos comerciais, e qualquer impacto adverso que possa ter nos adeptos”.

Ora a F1 não terá gostado das declarações e numa carta enviada na terça-feira pelo departamento jurídico da F1 a Ben Sulayem, que também foi distribuída às equipas, esta expressou consternação pela forma como as observações tinham “interferido” com o território dos direitos comerciais de F1.

“A FIA comprometeu-se inequivocamente a não fazer nada que prejudique a propriedade, gestão e/ou exploração desses direitos. Consideramos que esses comentários, feitos a partir da conta oficial do Presidente da FIA nos meios de comunicação social, interferem com esses direitos de uma forma inaceitável”.

Poderá ser mais um capítulo num mandato até agora conturbado de Ben Sulayem, cuja relação com a F1 parece deteriorar-se cada vez mais.