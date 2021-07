F1: Ministério Público de São Paulo abre inquérito ao contrato de F1 | AutoSport

O site brasileiro Grande Prémio, avança que o Ministério Público de São Paulo abriu um inquérito para averiguar as contas do contrato entre a prefeitura da cidade, a F1 e a empresa brasileira, MC Brazil Motorsport, promotora do GP do Brasil. Isto acontece já depois do vereador Antonio Donato ter aberto uma comissão de inquérito sobre o mesmo caso.

O que está em causa, segundo a mesma fonte, é a transferência de mais de €3 Milhões por ano durante 5 anos entre a Secretaria do Turismo da prefeitura de São Paulo, para a empresa MC Brazil Motorsport, mesmo sendo a prefeitura que detém os direitos da F1.

Teme o Ministério Público daquele estado brasileiro, que a contratação direta da empresa sem qualquer procedimento concursal, possa ser um “possível desvio de finalidade e dano ao erário público municipal ou ao interesse social ante a ausência de transparência na negociação”.

Sendo assim, o prefeito daquela cidade tem 15 dias para apresentar toda a documentação sobre o contrato entre o município e a F1, cujo valor chega aos 125 milhões de dólares americanos, e toda a documentação entre Secretaria Municipal do Turismo e a empresa privada MC Brazil Motorsports.