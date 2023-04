F1: Milionário de Hong Kong quer investir numa nova equipa | AutoSport

Calvin Lo, milionário de Hong Kong da área dos seguros, que antes já tinha mostrado interesse em estar mais presente na Fórmula 1, tem ligações financeiras à Williams, mas admitiu à Reuters negociações com outras estruturas para potenciar as suas entradas na grelha da competição em 2026.

Sem querer adiantar com quem está em fase de negociações, Calvin Lo não quis adiantar o nome da estrutura, apenas deixando de fora a Andretti Autosport e a sua parceira Cadillac.

“A parte financeira, acreditem ou não, para mim não é de facto o maior problema”, disse o empresário à Reuters. “Está no facto de reunir todos os meios… os mecânicos, toda a equipa numa só unidade. Por isso, neste momento, estão a surgir algumas oportunidades, surgiram, e estamos a falar muito seriamente com algumas equipas”.

Calvin Lo salientou que além do mercado norte-americano que a Fórmula 1/Liberty Media explora com mais intensidade neste momento, também na Ásia há quem queira apostar na competição mundial. “Penso que há muito mais ‘players’ asiáticos, investidores, que querem entrar neste desporto, mais do que alguma vez poderíamos imaginar”, concluiu.