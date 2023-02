F1, Mike Krack: “Temos de começar fortes” | AutoSport

Mike Krack, diretor da equipa Aston Martin pretende que a equipa tenha um início forte. Depois de um 2022 em que a primeira metade não correu bem e a segunda metade viu uma boa recuperação por parte da equipa, em 2023 a vontade é de continuar o caminho rumo ao topo:

“A segunda metade de 2022 mostrou sinais reais de progresso à medida que trabalhávamos arduamente no desenvolvimento do carro. Para este ano, o nosso objetivo deve ser a construção de um carro que possa cumprir plenamente o seu potencial de desempenho desde o primeiro momento em que atinge a pista. É necessário dar um forte início ao ano, e depois manter esse impulso, se quisermos fazer mais progressos em direção à frente da rede. E, como organização, estamos a trabalhar arduamente para o conseguir, e para reforçar ainda mais todas as áreas da equipa. Já conhecemos os pontos fortes comprovados dos nossos departamentos – a chegada de Fernando [Alonso], em parceria com Lance [Stroll], sublinha ainda mais a enorme profundidade e alcance do nosso pelotão de pilotos. Parece que cada elemento desta organização está realmente a trabalhar bem em conjunto.”