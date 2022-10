F1: Mike Krack surpreso por Aston Martin ser envolvida na discussão do limite orçamental | AutoSport

As notícias que dão conta de uma alegada infração ao limite orçamental por parte de duas equipas da grelha da Fórmula é a mais recente polémica da disciplina. As equipas visadas foram a Red Bull e a Aston Martin, mas só amanhã existirá, em princípio, a confirmação sobre esta matéria após o anúncio público dos resultados do processo da FIA.

No entanto, o responsável da Aston Martin, Mike Krack mostrou-se muito surpreso pela equipa ter sido ligada a esta polémica, visto que não considera que a estrutura tenha “feito nada substancialmente errado”

“Esse processo está em andamento”, explicou Krack. “Portanto, não sabemos realmente qual será o resultado. A discussão está em andamento. Temos questões sobre a sua interpretação e eles [FIA] também têm questões. E ficamos surpreendidos ao ler o nosso nome neste assunto. Portanto, vamos dar uma vista de olhos. Não pensamos ter feito nada substancialmente errado”.

Colocando de parte um possível erro administrativo da Aston Martin, Mike Krack recusou também a hipótese que pudessem ter excedido o limite orçamental com o pagamento de salários mais altos a funcionários que têm recrutado junto de equipas rivais. “É típico no paddock, a melhor defesa é o ataque”, disse. “Não devemos esquecer que temos significativamente menos pessoas do que a maioria das equipas. Temos que olhar para nós mesmos. Não haverá uma guerra de palavras da nossa parte. Temos que nos concentrar em progredir. Isso é muito mais importante do que usar a imprensa para explicações”, concluiu.