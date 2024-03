F1: Mike Krack sublinha a urgência da apresentação do regulamento técnico de 2026 | AutoSport

A Aston Martin abre um novo capítulo na Fórmula 1 em 2026, iniciando nessa temporada a nova parceria com a Honda, passando os nipónicos a fornecer as unidades motrizes para os monolugares construídos em Silverstone. Esse será um ano importante para toda a F1, uma vez que se estreará a nova regulamentação dedicada aos motores, acompanhada de um novo ciclo regulamentar técnico, alterando novamente os monolugares.

A Aston Martin deixa de ser equipa cliente da Mercedes e passa a ser, ao que parece, a única estrutura fornecida pelo fabricante japonês, sendo mais um passo no plano dos responsáveis da equipa de Silverstone em discutir títulos na Fórmula 1. No entanto, Mike Krack avisa que a sua equipa quer também planear, com antecedência, a produção do monolugar segundo as novas regras e por isso, pede para que a versão final, que estará a ser trabalhada pela FIA em conjunto com as equipas e a F1, seja conhecida o mais brevemente possível.

“Houve uma conversa em que se discutiram muitas coisas”, disse Krack sobre uma reunião no início do atual mês de março. “Penso que o objetivo é ter um conjunto completo de regulamentos até ao final de junho”, acrescentou o chefe de equipa da Aston Martin.

Sem que as equipas possam trabalhar no novo carro, para 2026, antes do dia 1 de janeiro de 2025, Krack insiste que é preciso ter ao dispor das equipas a versão final do regulamento técnico com antecedência. “Penso que é importante dispor de regulamentos com antecedência porque se trata de uma grande mudança para toda a gente”, disse o responsável. “Precisamos de saber quais são os objetivos em termos de peso? Qual é a arquitetura do carro? Qual é a dimensão dos pneus? Ainda está a ser discutido muito trabalho, por isso não devemos atrasar demasiado”.

Entretanto, a Pirelli assumiu que a Fórmula 1 tomou a decisão de manter o tamanho de jantes e pneus de 18 polegadas quando os novos regulamentos técnicos forem implementados em 2026, ao contrário do que era previsto, mas o objetivo será tornar os carros mais leves a partir dessa temporada.