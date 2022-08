F1, Mike Krack sobre os primeiros meses na Aston Martin: “sentimentos contraditórios” | AutoSport

Depois de vários anos à frente da estrutura, primeiro como Force India, Otmar Szafnauer foi fundamental no crescimento da equipa que se designa agora como Aston Martin, após ter sido adquirida por um fundo de investimento liderado por Lawrence Stroll. Szafnauer deixou a Aston Martin no final de 2021, tendo sido substituído por Mike Krack como chefe de equipa. Krack não é um desconhecido da Fórmula 1 e o seu regresso à disciplina acontece na mesma altura em que a estrutura de Silverstone procura lutar por objetivos mais ambiciosos.

Depois dos seus primeiros meses passados à frente da equipa de Fórmula 1, numa altura extremamente desafiante, como avalia Krack o seu trabalho.

“Para ser honesto, tenho sentimentos contraditórios”, disse Krack ainda na Hungria. “Estou muito feliz com o desempenho da equipa […] Mas estou muito dececionado com os nossos resultados”, admitiu.

Krack explicou que gostaria que a equipa progredisse mais rapidamente com os novos regulamentos técnicos da Fórmula 1. “Estamos a progredir. É mensurável, mas os adversários também, ou alguns talvez até mais rápidamente”.

Após a primeira metade da temporada, a Aston Martin está no nono e penúltimo lugar na classificação do campeonato do mundo de construtores.