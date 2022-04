F1, Mike Krack: ” Seria insensato não tentar manter Sebastian Vettel” | AutoSport

Sebastian Vettel voltou a mostrar o que pode fazer com a Aston Martin. Em condições de pista complicadas, Vettel usou todo o seu talento e experiência para tirar o melhor partido do carro, que neste momento é um dos menos competitivos da grelha. O futuro de Vettel é neste momento uma incógnita, com o alemão a não querer abrir o jogo e a manter as opções em aberto mas Mike Krack, diretor da Aston Martin já admitiu que gostava de manter o campeão germânico:

“Não vou falar aqui de contratos, mas obviamente, se temos um piloto como Sebastian Vettel, que pode continuar motivado se lhe dermos um carro que merece a qualidade da sua pilotagem, penso que seria insensato não tentar mantê-lo. Ele quer ver progressos, quer ver o carro a avançar, porque não é um piloto que quer lutar pelo 18º ou 16º ou o que quer que seja, por isso compreendo perfeitamente os seus comentários e cabe-nos a nós entregar a ferramenta necessária para que ele possa mostrar o que pode fazer”.