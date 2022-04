F1, Mike Krack: “Sabia que ia ser um grande desafio” | AutoSport

O arranque de época da Aston Martin tem sido desastroso, com más prestações, muito longe do que tinham ambicionado e com vários erros. Mike Krack, o novo diretor da equipa, está a ter um começo atribulado, mas o alemão sabia do desafio que ia enfrentar quando aceitou o desafio:

“Tinha muitas perguntas quando fui abordado para esta posição”, disse esta semana ao autosport.com. “E quando obtive as respostas para estas perguntas, sabia que este ia ser um grande desafio. Teria sido fácil ter recusado, por isso não esperava que fosse fácil”, disse ele. “[Mas] não sou o tipo de pessoa que procura desculpas. As três primeiras corridas não foram fáceis, na verdade”, admitiu ele. “Temos de trabalhar muito para chegar onde queremos. A F1 é difícil. É preciso ter um carro rápido, é preciso não cometer erros, é preciso ter bons pilotos”.

“É necessário identificar quem faz o quê na equipa. Obviamente, quando estamos em competição não entendemos tão bem como funcionam as coisas como entenderia se tivesse entrado três meses antes do começo da competição.”