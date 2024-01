F1, Mike Krack: “Sabemos o que queremos para 2024 e a direção que devemos seguir” | AutoSport

A fase final da temporada passada foi muito importante, garante o responsável da Aston Martin Mike Krack, uma vez que a equipa passou a compreender melhor o monolugar e o rumo que é preciso tomar no carro de 2024.

Depois de um bom início de época, a Aston Martin passou por algumas dificuldades, em resultado do esforço de desenvolvimento das equipas adversárias e das limitações que a própria estrutura tinha em atualizar o seu monolugar. Os novos componentes nem sempre funcionaram como era esperado, levando a equipa britânica a reverter algumas áreas para um especificação que se sabia que traziam resultados. Passando essa fase, nas últimas corridas o desempenho do monolugar foi melhor, com o regresso ao pódio no Brasil, por exemplo.

O chefe de equipa admite que a sua equipa chegou ao final da temporada passada a compreender o carro, “mas seria errado dizer que compreendemos absolutamente tudo sobre o AMR23. Compreendemos muita coisa, sabemos o que queremos fazer para 2024 e a direção que temos de seguir com o carro do próximo ano”. No entanto, Krack avisa que “isso não significa necessariamente que vamos chegar ao início da época no Barém e lutar pela vitória na corrida”, até porque, quando os “carros saírem [para a pista] e não tivermos feito o suficiente, temos de trabalhar arduamente para melhorar. Se tivermos feito o suficiente, então temos de trabalhar arduamente para melhorar ainda mais. Essa é a única receita que funciona na Fórmula 1”, explicou o luxemburguês. O responsável da estrutura de Silverstone, que terminou recentemente a primeira fase do novo campus, salientou que a sua equipa não entra em “2024 com uma ressaca de 2023”, uma vez que as últimas corridas da temporada passada “foram muito positivas para nós, com algumas lições muito valiosas que serão transferidas para o carro de 2024”, acrescentando que não há dúvidas quanto ao rumo que têm de seguir.