F1, Mike Krack: “objetivo é somar pontos regularmente, pódios e lutar pela primeira vitória” | AutoSport

Foram oito pódios conquistados por Fernando Alonso na sua primeira temporada com a Aston Martin naquele que foi o melhor ano da equipa britânica na Fórmula 1, somando a estrutura 280 pontos e alcançando o quinto lugar entre os constrututores. Mas a Aston Martin quer mais e em 2024 o objetivo passa por somar pontos de forma mais regular, fazer subir Lance Stroll e Alonso ao pódio e discutir vitórias.

“Estamos orgulhosos de apresentar o AMR24”, disse o chefe de equipa da Aston Martin. “É o resultado de um enorme esforço de toda a equipa no nosso novo ‘Campus Tecnologia AMR’ e permitirá à equipa dar mais um passo em frente em 2024. Desde a última corrida em 2023, toda a gente tem estado muito focada em melhorias em todas as áreas, concentrando os nossos esforços no que realmente faz a diferença, no que realmente importa para ser melhor. Quase todas as áreas do carro foram aperfeiçoadas e melhoradas, com base nos nossos pontos fortes e tendo em conta as lições da temporada anterior. 2023 foi a nossa melhor época até à data e o nosso objetivo esta época é somar pontos regularmente, pódios e lutar pela nossa primeira vitória.”

O novo AMR24 deverá estar em pista já esta segunda-feira, realizando a Aston Martin o primeiro ‘shakedown’ permitido no Circuito de Silverstone.