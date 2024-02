F1, Mike Krack: “Não existe qualquer preocupação em correr no Barém e na Arábia Saudita” | AutoSport

As recentes tensões vividas no Médio Oriente têm colocado em causa o transporte marítimo e a segurança de eventos realizados naquela parte do Mundo. Infelizmente, o Mundo está envolto em conflitos armados sem fim à vista, com impacto nas vidas das pessoas.

Menos importante do que as vidas perdidas, também os eventos desportivos não ficam imunes ao que acontece em várias zonas do nosso planeta, com perturbações já sentidas no Dakar, por exemplo, por causa do atraso no frete marítimo.

No caso particular da Fórmula 1, que inicia a sua temporada de 2024 com duas rondas em países do Médio Oriente, Mike Krack, chefe de equipa da Aston Martin, sublinhou que não há preocupações com a segurança durante as provas, revelando que têm estado em contacto frequente com a F1 e os responsáveis pela segurança. “Não existe qualquer preocupação em correr no Barém e na Arábia Saudita. Temos de confiar na F1 e nos seus consultores a este respeito”, sublinhou o responsável da Aston Martin.

Em relação a um possível atraso na chegada do transporte marítimo, resultado dos ataques piratas no Mar Vermelho, Krack deu conta que “não tive conhecimento de quaisquer desafios adicionais em termos de logística. A carga para o Barém já foi enviada no início de dezembro. A carga marítima tem de ser enviada muito cedo e não tive conhecimento de quaisquer problemas”, disse.