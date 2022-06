F1, Mike Krack: “Não estou preocupado porque não fizemos nada de errado” | AutoSport

O caso do “Red Bull Verde” foi algo esquecido no GP do Mónaco, mas certamente irá voltar a ser referido no futuro. Com a Red Bull a levantar suspeitas sobre uma possível utilização indevida de propriedade intelectual por parte da Aston Martin, a equipa britânica mostra-se confiante de que está dentro da legalidade, como explicou Mike Krack, que esperava este tipo de dificuldades:

“Não espero mais nada, para ser honesto. Penso que nos vamos concentrar em nós próprios”, disse ele. “Acredito que as suas investigações não conduzirão a nada e penso que terão a batalha do campeonato para se concentrarem. Não estamos preocupados porque não fizemos nada de errado. Se eles falam de si, você está vivo e está lá e isso significa que existe uma razão por detrás das acusações ou dos ataques. Tomo isto como um elogio”.

“Ainda nem sequer tivemos um terço da temporada. Ainda podemos ser campeões mundiais matematicamente”, brincou ele. “Nós não desistimos. E estamos longe de desistir desta temporada. Temos boas pessoas, demos um primeiro passo com a mudança de conceito e isso mostra quão bem a equipa pode analisar e reagir; não é uma estrutura demasiado orgulhosa para mudar de direção”, acrescentou ele. “Ficaria surpreendido se terminássemos a época no lugar em que nos encontramos agora”.