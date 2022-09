F1, Mike Krack: “Lance Stroll não tem medo de enfrentar Fernando Alonso no mesmo carro” | AutoSport

Fernando Alonso está a caminho da Aston Martin, onde encontrará como colega de equipa Lance Stroll. Mike Krack, diretor da equipa britânica, afirmou que Stroll não tem medo de enfrentar o bicampeão espanhol.

Alonso é considerado por muitos um dos melhores pilotos da atualidade, apesar da sua idade, e a sua ida para a Aston Martin irá ser um grande desafio para Lance Stroll. O piloto canadiano, que está longe de reunir a unanimidade, terá agora de provar o seu valor contra um dos maiores talentos de sempre da modalidade.

No entanto, Mike Krack considera que Stroll é muito subestimado e que o jovem piloto não tem receio deste novo desafio, comparando o seu desempenho ao de Sebastian Vettel, atual colega de equipa de Stroll:

“As pessoas subestimam a qualidade do Lance – pensam que ele só está aqui porque o seu pai é dono da equipa”, disse Krack. “Mas não se consegue as prestações contra um tetracampeão do mundo por acidente, e também não se ganha tantos campeonatos nas categorias de iniciação como ele ganhou por acidente. É importante lembrar que Lance nunca teve um carro vencedor na Fórmula 1, um carro no qual ele possa mostrar do que é capaz – para realmente mostrar o seu talento”.

“Quando Sebastian se juntou à equipa, as pessoas diziam que Lance não tinha qualquer hipótese, mas Lance teve um desempenho incrivelmente bom contra um tetracampeão mundial – eles têm sido muito bem sucedidos”, disse Krack. “As pessoas estão a dizer a mesma coisa agora que o Fernando vai juntar-se à equipa, mas vamos esperar para ver. Lance pode surpreender algumas pessoas. Não sei se o Fernando subestima o Lance. Ele certamente não tem medo de o enfrentar no mesmo carro – ou qualquer outro piloto, aliás – mas há respeito entre eles. Conhecem-se há muitos anos, correm um contra o outro, e Fernando conhece as qualidades do Lance. Há um verdadeiro respeito entre eles”.