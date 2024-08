F1: Mike Krack gosta dos regulamentos de 2026 e do trabalho da FIA

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, elogiou a FIA por trabalhar em estreita colaboração com as equipas de Fórmula 1 nos próximos regulamentos técnicos de 2026, que visam tornar os carros mais pequenos, mais leves e mais ágeis, mantendo ao mesmo tempo, corridas emocionantes.

Destacou a abordagem colaborativa da FIA, que procura o contributo das equipas para evitar grandes lacunas de desempenho e impedir o domínio de uma única equipa.

“Comecei a gostar destes novos regulamentos ao longo dos últimos meses e depois de os discutir com algumas pessoas. A FIA e a F1 têm um plano, com o objetivo de garantir corridas emocionantes. Os regulamentos ainda não estão finalizados e a FIA está a colaborar ativamente com as equipas. Eles são o órgão regulador, teoricamente poderiam fazer o que quisessem, mas querem a opinião e o apoio das equipas sobre as áreas que devem ser libertadas e as que devem ser restringidas.”

Krack salientou a importância de criar regulamentos que garantam corridas competitivas, ganhos de desempenho moderados e um produto que os fãs possam compreender facilmente, o que ajudará o desporto a continuar a crescer.

“O que eles querem evitar são os grandes saltos de desempenho entre as épocas e o potencial de domínio de uma equipa. É por isso que têm sido muito cautelosos e muito restritivos até agora. É também por isso que algumas equipas têm estado muito descontentes e deram a conhecer esse descontentamento através dos meios de comunicação social. Na minha opinião, se trabalharmos com a FIA, podemos criar um produto excitante, ter grandes corridas, ver ganhos moderados de desempenho ano após ano que não distorçam o espetáculo. E, ao fazê-lo, podemos manter o crescimento do desporto, ter uma regulamentação sensata e uma competição forte. Também podemos criar algo que os fãs possam compreender. Isto é muito importante e muitas vezes subestimado. Não deveríamos estar numa posição em que a tecnologia precisa de ser explicada incessantemente.