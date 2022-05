F1: Mike Krack explicou os problemas que afetaram a Aston Martin | AutoSport

A Aston Martin implementou várias atualizações no seu carro, atualizações que deram que falar, dadas as semelhanças com o carro da Red Bull, mas o fim de semana não correu de feição. A performance não foi muito melhor do que o que temos visto até agora, e o resultado final foi condizente a esse nível de performance. Mike Krack, diretor da equipa, explicou o que aconteceu:

“Foram várias questões”, admitiu Krack citado pelo RacingNews365.com. “Foi um pouco mais quente, o que nos apanhou algo desprevenidos. Se virmos como o meio-campo está agrupado de P7 a P15, se tivermos um erro, ou um pequeno problema, estamos fora imediatamente. Fomos apanhados desprevenidos, tivemos dois ou três pequenos problemas no carro que produziram mais sobreviragem do que teríamos previsto. Os problemas de fiabilidade não ajudaram. Tivemos de reforçar duas ou três partes aerodinâmicas. Também tivemos de ajustar o arrefecimento, porque o calor foi ainda maior do que tínhamos previsto. Por isso, tentámos configurações aerodinâmicas no meio da janela teórica, e não tínhamos dados para isso. Estávamos a pescar no escuro.”

Não deixa de ser algo preocupante ver que a Aston Martin parece estar a fazer navegação à vista. A Force India não costumava trabalhar assim. Os Upgrades eram incisivos, a equipa parecia muito melhor preparada na altura. A pressão de representar uma grande marca faz-se sentir.