F1, Mike Krack: “Estamos satisfeitos com os pilotos e queremos continuar com ambos” | AutoSport

O ponto de partida para um mercado de pilotos agitado foi dado pelo anúncio da ida de Lewis Hamilton para a Ferrari em 2025, sendo esta a sua última temporada com a Mercedes. Com Fernando Alonso a ser dado como possível substituto do britânico em Brackley, o chefe de equipa da Aston Martin garante que a sua estrutura tem como objetivo manter a atual dupla de pilotos.

Considerando que a especulação em torno das movimentações no mercado de pilotos é boa para a Fórmula 1 e para os fãs, Mike Krack sublinhou que a Aston Martin está “muito contente com os nossos pilotos e temos tido conversas com eles acerca do futuro”. O chefe de equipa insistiu que, “como já disse noutras ocasiões, estamos satisfeitos com os pilotos e queremos continuar com ambos”.

Em declarações durante a transmissão televisiva dos testes de pré-temporada, Krack explicou que, em relação a Fernando Alonso, “as negociações não são difíceis, porque lidamos com poucas pessoas e toda a gente deixa os seus pontos de vista bem definidos”. Acrescentando que “deixamos claro desde o início que queremos continuar com ele [Alonso], e como ele já o disse, também quer ficar, apesar de se sentir atraído por outras [equipas]”.

Concluindo o tema, Mike Krack insistiu que continua confiante que Alonso se manterá na Aston Martin, mas está tudo dependente da negociação “nas próximas semanas”.