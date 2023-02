F1: Mike Krack espera que Vettel “lamente” a decisão de terminar a carreira | AutoSport

Mike Krack é o chefe de equipa da Aston Martin na Fórmula 1 desde o princípio da época passada e teve um de estreia algo complicado. O monolugar da equipa teve de ser significativamente melhorado, chegando mesmo a alterar o design inicial, para que os resultados e performances fossem melhores do que os iniciais. Além disso, Sebastian Vettel anunciou o fim da carreira na Fórmula 1, levando a equipa a substituí-lo por Fernando Alonso.

Em relação a Vettel, Mike Krack diz esperar que o piloto se arrependa da sua decisão, salientando ser uma pena que tal tenha acontecido.

“Nas últimas corridas, podia-se dizer que um carro que lhe dá mais feedback, mais desempenho, o motiva ainda mais. Tenho de lhe tirar o chapéu. Passou um mau bocado, desistiu muitas vezes nas Q1, mas nunca baixou a cabeça e continuou sempre a apoiar a equipa e Lance [Stroll]. Isso foi exemplar. Estou contente por estar onde está, mas é uma pena que tenha decidido desistir. Espero que se arrependa”.

Para o lugar de Vettel chega Fernando Alonso, que está ligado a um acordo de vários anos com a equipa de Silverstone, cuja turbulenta história com outros chefes de equipa não assusta Mike Krack. O meu único papel é ser um elemento da equipa”, disse ele. “É importante para mim integrar o Fernando, que também faça parte da equipa. Não somos adversários. Fazer parte da equipa significa também ser aberto e transparente com tudo o que se passa. Lidamos com isso de forma aberta e transparente. Se não conseguirmos fazer as coisas, dizemos-lhe. Se decidirmos que vamos fazer as coisas dessa forma, dizemos-lhe aberta e honestamente e damos-lhe razões para tal. Penso que desde que o façamos dessa forma, não haverá problemas”, concluiu o chefe de equipa da Aston Martin.