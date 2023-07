F1, Mike Krack confiante no regresso da Aston Martin à luta pelos pódios | AutoSport

A Aston Martin teve um início de temporada de Fórmula 1 surpreendente, sendo a segunda força no pelotão, com desempenhos que apenas ficavam aquém dos dois Red Bull. No entanto, após as introduções das atualizações por parte dos adversários, nomeadamente a Mercedes e McLaren, os pilotos da equipa de Silverstone sentiram mais dificuldades em discutir esses resultados.

O responsável pela equipa de Fórmula 1 da Aston Martin, Mike Krack, garante que está confiante para o que falta disputar do calendário.

“Tivemos um início fantástico de temporada, onde conquistamos seis pódios em oito corridas, penso, mas também vimos os outros concorrentes a desenvolver os seus carros a um maior ritmo e com mais resultados”, disse Krack sobre os últimos desempenho da sua equipa. “Também temos de perceber o que fizemos em termos de desenvolvimento e como as atualizações funcionaram, como o carro evoluiu, para tentar melhorar na segunda metade da temporada”.

Garantindo que ambos os pilotos têm tido uma função muito importante no desenvolvimento do AMR23, o chefe de equipa diz estar “confiante que identificamos as nossas maiores fraquezas e agora é altura de tentar resolvê-las e tentar não criar novas”, a tempo de regressar aos pódios nas provas que ainda faltam disputar.