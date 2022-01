F1: Mike Krack apontado como diretor da Aston Martin | AutoSport

Depois da saída de Otmar Szafnauer, a Aston Martin anunciou o seu novo diretor de equipa. Mike Krack é o homem escolhido para o cargo.

Antes de se juntar à Aston Martin, Krack liderou a operação global de desporto automóvel da BMW, tendo trabalhado para a empresa sediada em Munique desde 2014. Nessa função, foi responsável pelos programas Fórmula E, GT e IMSA da BMW, bem como pela sua expansão prevista para os LMDh no IMSA e WEC, incluindo as 24 Horas de Le Mans.

Antes disso, Krack trabalhou numa função sénior de desporto motorizado para a Porsche, tendo trabalhado durante uma década na Fórmula 1, para a Sauber e depois para a BMW-Sauber.

Mike Krack, agora Team Principal, disse: “É uma emoção e uma honra ter sido nomeado para o cargo de Team Principal da Aston Martin e estou muito grato ao Lawrence [Stroll] e ao Martin [Whitmarsh] por me terem dado uma fantástica oportunidade. A Aston Martin é uma das maiores marcas automóveis do mundo e ter sido convidado a desempenhar um papel de liderança na concretização do sucesso na Fórmula 1, que um nome tão ilustre merece, é um desafio que tenciono abraçar com energia e entusiasmo. Trabalho no desporto automóvel há mais de 20 anos e trabalhei na Fórmula Um com o Seb Vettel em 2006 e 2007 quando era engenheiro da BMW-Sauber e ele era o piloto de testes da equipa. Tenho um enorme respeito pela sua velocidade e capacidade e será fantástico estar reunido com ele. Lance Stroll também é um piloto muito rápido e talentoso, com 100 GP e eu estou muito ansioso por trabalhar de perto com ele. A equipa de Silverstone sempre me impressionou. Está cheia de pessoas talentosas. A cultura e os valores são o que é necessário para ter sucesso no desporto automóvel – eu sei disso e os meus novos colegas da Aston Martin também o sabem. Vamos trabalhar arduamente. Queremos vencer. Juntos, venceremos”.