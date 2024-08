F1: Mike Krack admite que o Limite orçamental tem afetado evolução da equipa

A Aston Martin está longe do nível apresentado no ano passado. Se 2023 foi uma temporada de sucesso, com pódios, boas prestações e competitividade, especialmente na primeira metade do ano, 2024 está a ser muito mais difícil, com a equipa resignada, num solitário quinto posto na classificação geral.

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, sublinhou que não há desculpas para o fraco desempenho da equipa em 2024, apesar do impacto do limite orçamental da F1. Krack salientou os desafios de investir abaixo do limite orçamental, uma vez que a equipa continua a recuperar o atraso relativamente aos concorrentes mais estabelecidos. No entanto, salientou a vantagem de ter um único proprietário, Lawrence Stroll, cuja perspicácia e experiência empresarial trazem à equipa uma tomada de decisões rápida e uma visão estratégica.

“Começámos a investir num período de limitação orçamental, em que outras equipas já tinham as suas instalações, pelo que há sempre um elemento de recuperação. Mas isso não deve servir de desculpa… É preciso fazer as coisas melhor do que os outros. As pequenas equipas são muito ágeis na tomada de decisões. Temos sorte, não somos uma estrutura empresarial, não somos uma organização empresarial – temos um homem que pode decidir muito rapidamente. E se conseguirmos preservar isso, pode ser um trunfo”.

O envolvimento de Stroll na F1 começou em 2017 com a Williams e expandiu-se quando ele liderou um consórcio para comprar a Force India em 2018, rebatizando-a mais tarde como Aston Martin. Krack elogiou o conhecimento e as expectativas realistas de Stroll, reconhecendo a pressão e as grandes ambições estabelecidas para a equipa.

“As pessoas dizem muitas vezes: ‘Se há muita ambição, talvez haja também muita impaciência’. Mas eu contraponho que há também muito conhecimento”, afirmou Krack. “Lawrence está neste negócio há mais de 20 anos e sabe muito bem como outros projetos cresceram e também como muitos projetos falharam. Ele é muito conhecedor e sabe que não se pode mudar a sorte de um dia para o outro”.

A Aston Martin pretende melhorar significativamente na segunda metade da temporada para igualar o seu desempenho em 2023, impulsionada pela liderança e planeamento estratégico facilitados pela experiência empresarial de Stroll.