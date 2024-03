F1: Mike Krack acredita em margens mais curtas com o desenrolar da temporada | AutoSport

“Não posso fazer nenhuma previsão, mas o facto é que há 24 corridas”, disse Krack. “Vimos no ano passado que é possível fazer evoluções e recuperações. Eu não diria ‘vamos desligar a TV agora’. Penso que toda a gente vai dar o máximo de si. Há mais grandes equipas, por isso não me surpreenderia se víssemos algumas das outras a recuperar o atraso ou a evoluir”.

A Red Bull conquistou um 1-2 final, com Max Verstappen a manter o seu companheiro de equipa, Sergio Pérez, a 22 segundos de distância. O forte arranque da equipa suscitou preocupações quanto a mais uma época de domínio, depois de ter vencido 21 das 22 corridas do ano passado, mas Krack incentivou os fãs a manterem-se atentos.

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, pediu aos fãs da Fórmula 1 para continuarem a seguir a competição apesar do desempenho da Red Bull no Barém, acreditando que haverá equipas a encurtar a margem e poder discutir vitórias durante a mais longa temporada do mundial.

