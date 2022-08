F1, Mike Krack: A contratação de Alonso mostra que “estamos aqui para vencer” | AutoSport

O chefe de equipa da Aston Martin, Mike Krack, diz que a contratação de Fernando Alonso é uma clara demonstração das verdadeiras ambições da Aston Martin na Fórmula 1.

Aos 41 anos, Fernando Alonso continua a transparecer ser um dos pilotos de elite da Fórmula 1, com uma enorme motivação para continuar por mais alguns anos.

Para Krack, não há dúvidas de que as qualidades e o carácter de Alonso irão acrescentar valor à Aston Martin e conduzir a equipa ao seu objetivo final de ‘lutar’ para vencer corridas e até mesmo campeonatos.

“Ele tem esse instinto assassino”, disse o chefe de equipa da Aston Martin.

“Aconteça o que acontecer, sabemos que o Fernando [Alonso] dará sempre tudo, extraiará sempre o máximo do carro e da equipa”.

“A sua perspicácia de corrida é excecional, uma formidável combinação de confiança, instinto e inteligência”, elogia Krack.

“Contratar Fernando [Alonso] é uma demonstração clara da nossa intenção na Aston Martin F1. Não estamos na grelha para compor os números. Estamos aqui para vencer”.

O proprietário da equipa, Lawrence Stroll, está a fazer todos os esforços para transformar a sua equipa num conjunto vencedor, um objetivo que o bilionário canadiano acredita que se irá desdobrar nos próximos quatro anos.

Os fortes investimentos da Aston Martin incluem uma nova fábrica de última geração e um túnel de vento, bem como a contratação de mais pessoas para o departamento de engenharia da equipa, como o ex-chefe da aerodinâmica da Red Bull, Dan Fallows.

Krack diz que os planos de desenvolvimento abrangentes e intransigentes da Aston Martin, juntamente com um contrato de vários anos, foram cruciais para assegurar os serviços de Alonso.

“Estamos numa jornada para a frente da grelha e a decisão do Fernando [Alonso] se juntar a nós, ter um piloto do seu calibre a acreditar no projeto Aston Martin F1, é um grande elogio para a nossa equipa e para o trabalho que estamos a fazer”, disse Krack.

“Ele vai exigir muito de nós, mas isso é de esperar de um múltiplo campeão do mundo”.

“O Fernando [Alonso] será uma força motriz enquanto escalamos juntos e, como todos na equipa, mal posso esperar para trabalhar com ele”, concluiu Mike Krack.