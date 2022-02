F1, Mike Krack: “A BMW olha sempre para o que acontece na Fórmula 1” | AutoSport

Mike Krack é o novo homem forte da Aston Martin para a F1. Vindo da BMW, Krack tem a missão de fazer o que Andreas Seidl fez na McLaren, liderando a estrutura e as mudanças, de forma a tornar a equipa competitiva.

Krack tem ligações fortes à BMW (foi responsável por vários projetos ligados ao motorsport da marca) e admitiu que a F1 não deverá estar no horizonte do construtor alemão:

“A BMW olha sempre para o que está a acontecer na Fórmula 1. Mas não creio que isso seja um problema neste momento”.

Krack admite que aceitou um grande desafio ao liderar Aston Martin como chefe de equipa:

“Isso é correto. E não há ali nenhum antecessor para me treinar”, disse ele. “Estou consciente da pressão sobre mim, mas acima de tudo tenho de a absorver para que não se espalhe por toda a equipa. Sempre tentei manter todo o ambiente empresarial afastado do desporto automóvel tanto quanto possível, caso contrário perdem-se especialistas quando têm de lidar com coisas com as quais realmente não sabem o que fazer”.