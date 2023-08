F1: Mike Elliott pede que FIA e equipas decidam nos próximos meses regulamento de 2026 | AutoSport

Com a introdução de novas unidades motrizes para a temporada de 2026, o regulamento técnico em vigor desde 2022 também terá de ser alterado. Mike Elliott, responsável técnico da Mercedes, espera uma resolução deste processo para breve, de forma a permitir aos engenheiros começarem a trabalhar nos maiores desafios para a construção dos carros.

A FIA e a Fórmula 1 pretendem tornar os monolugares mais leves e com dimensões reduzidas comparativamente aos atuais, mas há quem tenha algumas dúvidas, mesmo que o MGU-H seja removido da próxima unidade motriz.

Mike Elliott garante que, depois de conhecido o regulamento da próxima geração de motores na Fórmula 1, os engenheiros têm que ficar a saber o que poderão contar em termos de regulamento técnico, porque “quando se olha para 2026, há uma série de coisas que estão em jogo, como o que vai acontecer com os pneus, o que vai acontecer com o peso dos carros, o que vai acontecer com a aerodinâmica. É um cenário complicado”.

Por isso, o técnico da Mercedes pede que “ao longo dos próximos meses, penso que as equipas e a FIA têm de chegar a acordo sobre estes regulamentos”.