F1, Mike Elliott (Mercedes): “Descobrimos, depois de Baku, que havia outro problema” | AutoSport

Recentemente, Mike Elliott, diretor técnico da Mercedes, admitiu no podcast ‘Beyond The Grid’ que assim que W13 saiu para a pista pela primeira vez, se aperceberam que este tinha um problema. Sem detalhar o que perceberam pelas primeiras análises dos dados recolhidos, Elliot explicou que esse problema teve um impacto tremendo nos resultados negativos obtidos pela equipa. Agora, após dois Grande Prémios que voltaram a realçar as dificuldades do carro de Brackley, Elliott explicou que a equipa identificou outro problema no carro quando tinham apresentado o seu maior pacote de desenvolvimento.

“Descobrimos, provavelmente depois de Baku, que havia claramente outro problema”, disse o responsável da Mercedes, citado pelo Motorsport.com. “Voltamos a percorrer os dados, através das nossas simulações e descobrimos o problema, e desde lá, temos limitações de tempo. A questão é aerodinâmica e demora tempo para a resolver”.

Elliott salientou que mais questões sobre o carro não foram identificadas anteriormente devido às oscilações no W13. Este foi um problema sério da equipa que ocultou outros, como admitiu o homem da Mercedes. “Descasca-se a camada seguinte da cebola, e há outro problema”.