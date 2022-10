F1, Mike Elliott (Mercedes): “cometemos um erro” que comprometeu toda a época | AutoSport

A Mercedes continua a perseguir o, cada vez mais difícil, objetivo de vencer na corrente época de Fórmula 1, tendo entrado com o pé esquerdo no primeiro ano do novo regulamento técnico que alterou significativamente o design dos monolugares.

Mike Elliott, diretor técnico da equipa que teve sob sua alçada o W13, admitiu no podcast ‘Beyond The Grid’ que assim que o carro 2022 saiu para a pista pela primeira vez, se aperceberam que este tinha um problema. Sem detalhar o que perceberam pelas primeiras análises dos dados recolhidos, Elliot explicou que esse problema teve um impacto tremendo nos resultados negativos obtidos pela equipa.

O diretor técnico da Mercedes salientou que a equipa tem trabalhado gradualmente para recuperar um problema de design com o carro deste ano e que irão corrigir totalmente o problema “durante o inverno”.

“Soubemos imediatamente que tínhamos um problema com o qual tínhamos de lidar”, disse Elliott no mais recente episódio do ‘Beyond The Grid’. “Criámos um problema fundamental no início da conceção que precisávamos de refazer. Houve um momento no ano passado em que penso que cometemos um erro. O que se está a ver em termos de desempenho na pista e a forma como o carro tem um comportamento diferente de corrida para corrida é uma consequência disso. É algo que temos vindo a corrigir e é por isso que o nosso desempenho tem vindo a melhorar gradualmente. Não é algo que possamos corrigir totalmente neste momento, faremos isso durante o inverno. Não posso dar pormenores técnicos, pois não é algo que queira fazer, mas posso dizer-vos que estes carros são complicados”, explicou.

O engenheiro admitiu que com a grande diferença de carros entre a época passada e este ano, foi onde a equipa errou e provocou os problemas graves da oscilação. Apesar de uma época muito diferente em termos de resultados do que a Mercedes vinha a realizar, o responsável técnico reforçou que o foco está “em 2023 e a tentar lutar para estar de volta à frente”.