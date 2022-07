F1, Mike Crack: ” Esperamos continuar com Sebastian Vettel” | AutoSport

Mick Crack mantém a esperança de manter Sebastian Vettel na equipa na próxima época. O piloto alemão irá decidir o seu futuro nas próximas semanas e numa altura em que o seu nome foi associado à McLaren, o diretor da Aston Martin mantém a esperança de que Vettel permaneça na equipa:

“Bem, estamos em conversações”, disse Krack. “Sebastian é muito, muito positivo, muito construtivo, por isso, desse ponto de vista, espero realmente que possamos continuar. Além disso, com o investimento que ele fez ao longo de dois anos, também deveria estar em condições de obter algo dele e não o entregar a outra pessoa mais tarde. Mas estamos confiantes de que podemos fazer disto um sucesso com as conversações que estamos a ter”.

“Penso que temos realmente de tirar o chapéu aos nossos pilotos, como lidam com isso, como ainda são construtivos connosco. Não há más palavras, nada de nada. Tentamos fazer isto juntos, tentamos sair juntos, eles dão-nos um feedback muito bom. E seria fácil para eles ficarem frustrados, mas não é isto que acontece. Tanto Lance [Stroll] como Sebastian, são muito construtivos em todas as reuniões e não se sente qualquer falta de motivação”.

“Sim, queremos continuar a desenvolver este carro – obviamente que temos de respeitar as limitações financeiras que estamos a ter – mas temos um plano que fizemos há algum tempo e que estamos a tentar seguir tanto quanto possível; mas estamos muito confiantes de que o podemos melhorar ainda mais, e fá-lo-emos corrida a corrida. Precisamos de equilibrar agora o que vamos fazer com o carro atual e o que vamos fazer com o próximo. É uma decisão difícil, mas… estamos apenas a meio da época. Não queremos continuar o ano com este nível de desempenho”.