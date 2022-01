F1, Mika Hakkinen: “Valtteri Bottas não recebeu o crédito que queria na Mercedes” | AutoSport

Mika Hakkinen falou sobre o seu compatriota Valtteri Bottas e referiu que o agora piloto da Alfa Romeo nunca teve o reconhecimento devido por parte da Mercedes e que as renovações por apenas uma época foram prejudicando a confiança do piloto.

Para Hakkinen, em declarações ao SuomiF1, Bottas tem agora o ambiente certo para mostrar o que realmente é capaz:

“Valtteri é um grande team player e piloto. Ele vai estar numa boa equipa. No entanto, os recursos das equipas [Mercedes a Alfa Romeo] não são comparáveis. Agora, porém, ele pode preparar-se para o longo prazo. Na Mercedes, com apenas um contrato de um ano, enquanto a luz foi sempre visível no fim do túnel, havia sempre uma porta trancada à espera. Essa incerteza corrói a autoconfiança. Ele não teve o crédito que queria da Mercedes. Se o tapete for constantemente puxado debaixo dos seus pés, então isso comerá a sua autoconfiança. Agora Valtteri tem a oportunidade de pilotar para uma equipa a longo prazo e que confia nele.”